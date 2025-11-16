Incidente senza feriti tra due auto in galleria, chiusa per oltre un’ora la tangenziale: 1.457 gli scontri a Verona da inizio anno.

Scontro tra due auto, una Seat Leon e una Citroen C3, poco dopo le 13 di oggi, domenica 16, nella galleria della Tangenziale Nord, subito dopo l’accesso da Santa Lucia. Fortunatamente, l’impatto non ha causato feriti, ma la strada è rimasta chiusa per oltre un’ora per consentire i rilievi della polizia locale di Verona, presente sul posto con tre equipaggi impegnati anche nelle chiusure in zona Stadio e a Santa Lucia.

Nel corso della notte sono stati registrati altri due incidenti nella zona, entrambi senza gravi conseguenze. Il primo è avvenuto in prossimità del cimitero monumentale, mentre il secondo si è verificato intorno alle sei di questa mattina sempre all’ingresso della Tangenziale Nord, dove una Toyota Aygo ha perso il controllo finendo contro un autocarro parcheggiato.

Secondo i dati forniti dalla polizia locale, dall’inizio dell’anno sono stati rilevati 1.457 sinistri in città, con due decessi registrati.