Pooh in Arena, doppio concerto-evento per i 60 anni di carriera

Per celebrare i 60 anni di carriera, doppio concerto-evento dei Pooh all’Arena di Verona con l’Orchestra ritmico sinfonica.

Il 14 e il 16 maggio l’Arena di Verona ospiterà “Pooh 60 – La nostra storia in Arena”, due appuntamenti speciali pensati per festeggiare questo traguardo straordinario della band che ha fatto la storia della musica italiana.

Due serate imperdibili, due spettacoli inediti per la band che più volte nel corso della sua lunga storia è stata protagonista di concerti in Arena ma che questa volta sarà accompagnata eccezionalmente da un’orchestra di 40 elementi. Per l’occasione, infatti, i Pooh saranno affiancati dall’Orchestra ritmico sinfonica italiana, diretta dal Maestro Diego Basso. Un evento pensato per celebrare, ricordare e condividere un viaggio musicale lungo sessant’anni, in uno dei palchi più iconici del mondo.

I biglietti per “Pooh 60 – La nostra storia in Arena” saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani, martedì 16 dicembre, su Ticketone e punti vendita abituali.