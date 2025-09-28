Claudio Baglioni con il tour “La vita è adesso” sarà a luglio dell’anno prossimo al castello Scaligero di Villafranca.

Villafranca di Verona si prepara ad accogliere una delle voci più amate della musica italiana: giovedì 2 luglio 2026, il castello Scaligero diventerà il palcoscenico d’eccezione del “GrandTour – La vita è adesso”, il nuovo progetto live di Claudio Baglioni, ideato per celebrare i quarant’anni del disco che ha segnato un’epoca e detiene tuttora il record di vendite nel nostro Paese.

Il tour, che ha debuttato con un’anteprima nazionale a Lampedusa lo scorso 27 settembre, rappresenta il culmine delle celebrazioni per l’album La vita è adesso, il sogno è sempre, pubblicato nel 1985 e capace di restare in vetta alle classifiche per 27 settimane consecutive e oltre un anno nella top ten, con più di 4 milioni e mezzo di copie vendute.

Accompagnato da una formazione di 20 musicisti e coristi, Baglioni proporrà per la prima volta l’intero album La vita è adesso in versione integrale, insieme ai più grandi successi di una carriera che ha attraversato oltre sessant’anni di musica italiana, intrecciando storie, emozioni e ricordi.

I biglietti per il concerto – organizzato da Friends & Partners e Come srl, in collaborazione con Eventi Verona srl e Zenit srl – saranno disponibili in diverse fasi: