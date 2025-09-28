Autovelox a Verona, la mappa di tutte le postazioni attive

Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 29 settembre e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Palazzina, via della Libertà, via san Michele, via Antonio Badile, via Quinzano, via Fabbricato Scolastico. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

E’ in servizio al mattino nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi e di aggregazione dei quartieri e della città; nel periodo scolastico assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

Lunedì: 7.30/10.00 l’Ump sarà presso l’area verde via Ongaro (parco delle Giraffe); indi 10.30/13.00 l’Ump sarà presso il parco San Giacomo.

Martedì: 7.30/13.00 l’Ump sarà al mercato di Borgo Venezia.

Mercoledì: 7.30/10.00 l’Ump sarà al mercato in piazza Vittorio Veneto; indi 10.30/13.00 l’Ump sarà al mercato in via Poerio.

Giovedì; 7.30/10.00 gli agenti sono al mercato di via D. Mercante; indi 10.30/13.00 al mercato in via Luigi Prina.

Venerdì 7.30/10.00 l’Ump sarà al mercato in Piazza Arditi; indi 10.30/13.00 l’Ump sarà al mercato in piazza XVI Ottobre.

Sabato 7.30/15.30 l’Ump sarà al mercato dello Stadio; indi 15.30/19.00l’UMP sarà presente Piazza Brà.