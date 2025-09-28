La serra didattica per le scuole a Povegliano.

Si apre l’anno scolastico a Povegliano e, insieme, si inaugura la nuova serra didattica, pensata non solo per coltivare piante, ma anche come contenitore per progetti educativi e di cittadinanza attiva. La struttura è stata realizzata grazie al progetto “Povegliano Comunità Sostenibile”, sostenuto dai fondi vinti dall’amministrazione Tedeschi con il bando FORMAT 2022 – FORMAZIONE AMBIENTE promosso da Fondazione Cariverona.

Con questo bando il Comune si è aggiudicato 60mila euro, utilizzati per un percorso triennale che ha coinvolto tutte le scuole del territorio – dall’infanzia alla secondaria – attraverso attività e laboratori educativi curati dalla cooperativa I Piosi. L’investimento complessivo della struttura ammonta a circa 36.000 euro, comprensivi dei costi di progettazione, acquisto e installazione.

“Abbiamo lavorato quasi tre anni – precisa l’assessora allo sport Ambra Pezzon – con insegnanti ed educatori per completare il progetto Format. Oggi la serra viene consegnata alla scuola come strumento prezioso, per avvicinare i ragazzi e le ragazze ai temi della tutela ambientale, del lavoro di squadra e della responsabilità verso il nostro territorio”.

“Occasione per arricchire l’offerta formativa”.

La struttura, lunga 10 metri e larga 6, è costituita da due mezzi archi in acciaio zincato, resistente agli agenti atmosferici e all’usura del tempo. La dirigente scolastica Emanuela Bruno esprime grande soddisfazione per l’iniziativa: “La nuova serra è un’occasione preziosa per arricchire la nostra offerta formativa. I ragazzi potranno vivere esperienze pratiche e significative, imparando a prendersi cura dell’ambiente e a lavorare insieme in un progetto comune. Ringraziamo il comune di Povegliano per la costante attenzione al mondo della scuola e alla crescita dei nostri studenti”.

All’interno della struttura sarà possibile svolgere attività didattica legate alla coltivazione, alla cura del verde e alla conoscenza delle pratiche ecologiche e agricole, offrendo agli studenti uno spazio concreto di sperimentazione e apprendimento. “Su 49 proposte – sottolinea la sindaca Roberta Tedeschi – la nostra idea di Povegliano come una comunità sostenibile è stata riconosciuta da Fondazione CariVerona tra le migliori. Con la serra, la nostra amministrazione conclude il progetto, dimostrando di investire ancora una volta nella scuola e nella transizione ecologica”.