Un 49enne residente a Grezzana, latitante e condannato per produzione e vendita di droga, è stato arrestato a Viareggio.

Un cittadino del Ruanda, 49enne, residente a Grezzana, latitante e ricercato da tempo dall’autorità ungherese, condannato con sentenza definitiva, è stato individuato e catturato a Viareggio (LU), luogo in cui si era rifugiato nella speranza di far perdere le proprie tracce e di sottrarsi alla esecuzione della condanna.

Nonostante la lontananza e le cautele adottate per sottrarsi alla cattura, l’uomo è stato arrestato dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Viareggio, attivati dal servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell’Interno su segnalazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale carabinieri di Verona.

Il 49enne, con residenza fittizia a Grezzana, deve scontare un cumulo delle pene di 2 anni, 6 mesi e 24 giorni di reclusione per reati di produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti, commessi in Ungheria negli anni 2015/2016.

L’arresto, come detto, è avvenuto il 12 dicembre nella città di Viareggio, nella provincia di Lucca, e il 49enne è stato provvisoriamente accompagnato nelle carceri più vicine, in attesa dell’emissione del provvedimento di estradizione.