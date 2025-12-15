Alta pressione addio, a Verona e dintorni secondo le ultime previsioni meteo torna la pioggia, con neve in montagna.
Alta pressione addio, a Verona e dintorni secondo le ultime previsioni meteo torna la pioggia, con neve in montagna a quote medie. Già dalla serata di oggi, lunedì 15, aumento delle nubi e nebbie in dissoluzione, con temperature stazionarie di poco sopra lo 0° come minime, sui 6 o 7° per le massime.
Domani, martedì 16, secondo le ultime indicazioni dei modelli, per gli esperti di meteo4verona si prevede il passaggio di una perturbazione atlantica che, oltre a portare delle piogge in pianura e neve in montagna a quote medie, avrà il merito di ripulire anche l’aria nei bassi strati. Temperature in netto calo sulle zone montane, invece in pianura aumento delle minime con valori sui 3 o 4°, venti moderati da levante (scirocco).
Per mercoledì si prevedono precipitazioni residue in mattinata con tendenza a cessazione nel corso della giornata, in un contesto di cielo ancora prevalentemente nuvoloso.