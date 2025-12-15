Cittadini sentinelle contro i furti: Povegliano attiva il Controllo del Vicinato con la nuova segnaletica.

Lotta alla microcriminalità: a Povegliano Veronese il controllo ora è “di Vicinato”, dopo mesi di preparazione e formazione. Adesso l’amministrazione comunale ha installato la segnaletica ufficiale che annuncia l’attivazione del progetto “Controllo del Vicinato”. L’iniziativa, approvata dalla Prefettura di Verona, punta a trasformare i residenti in una rete attiva e consapevole contro fenomeni di microcriminalità e degrado.

L’installazione dei nuovi cartelli stradali non è solo un atto formale, ma un messaggio: nel paese, i cittadini partecipano attivamente alla sorveglianza informale del territorio, collaborando tra loro e con le Forze dell’Ordine per rafforzare la prevenzione.

Coesione sociale.

Il progetto, voluto dall’amministrazione per rafforzare la coesione sociale, non prevede l’organizzazione di “ronde”, ma promuove un modello di “sicurezza partecipata” basato sulla consapevolezza e la collaborazione tra vicini. Il Controllo del Vicinato è già diffuso a livello nazionale in oltre 5mila comuni, con oltre 120mila cittadini attivi, dimostrandosi uno strumento efficace per la prevenzione di furti, tentativi di effrazione e comportamenti sospetti.

Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Maurizio Facincani, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “La posa della segnaletica è un atto concreto contro la micro-criminalità che dà visibilità a un impegno collettivo. Questo progetto mira a ricostruire quel legame di fiducia tra vicini che è la prima vera barriera contro l’illegalità”.

Gruppi attivi.

Povegliano Veronese è stato suddiviso in due zone – la zona blu e la zona gialla – e numerosi cittadini hanno già aderito formalmente ai rispettivi gruppi di controllo. Questi residenti sono stati formati direttamente dalle Forze dell’Ordine e sono supportati da un coordinatore, con il preciso obiettivo di monitorare attentamente il territorio e favorire sicurezza e prevenzione. L’amministrazione invita tutti i cittadini interessati a espandere ulteriormente questa rete di sicurezza comunitaria.

Per chi volesse aderire o ricevere informazioni aggiuntive sul progetto, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune o rivolgersi agli uffici della polizia locale, inviando una mail all’indirizzo protocollo@comune.poveglianoveronese.vr.it.