Il weekend di Santa Lucia mette alla prova Verona: caos in via Cappello, 3 patenti ritirate e 180 multe.

Polizia locale di Verona in campo contro il caos turistico nel weekend di Santa Lucia: 3 patenti ritirate e 180 multe per sosta vietata. Un fine settimana da tutto esaurito, tra mercatini, iniziative natalizie e l’afflusso per la festa della Santa, ha messo a dura prova il centro città. La polizia locale ha diffuso il bilancio delle operazioni, che evidenzia un massiccio impiego di risorse per la gestione degli afflussi turistici e il controllo del decoro urbano, con particolare attenzione al Cortile di Giulietta.

I dati del weekend confermano una presenza eccezionale di visitatori, tanto che i parcheggi del centro sono risultati esauriti sia sabato che domenica.

Ordine pubblico.

L’area di maggiore criticità è stata via Cappello, dove 16 agenti sono stati impiegati per garantire il corretto scorrimento dei flussi pedonali e prevenire pericoli per la pubblica incolumità. L’ingente presenza turistica ha richiesto una soluzione provvisoria per gestire gli ingressi al Cortile di Giulietta, per un passaggio più ordinato.

Il bilancio operativo ha portato a diversi provvedimenti: tre artisti di strada abusivi sono stati multati. Un totale di 127 persone sono state identificate, con 12 sanzionate per violazioni al regolamento di polizia urbana. Sabato, una persona è stata denunciata per occupazione di edificio poiché occupava abusivamente un cantiere nella zona di via Bionde.

Sicurezza stradale.

I verbali per divieto di sosta hanno raggiunto quota 180, un dato che sottolinea l’elevato livello di sosta selvaggia in un weekend di forte afflusso. Sono state effettuate 14 rimozioni di veicoli che ostruivano passi carrai o creavano intralcio.

Il dato più allarmante riguarda la guida distratta: sono state ritirate 3 patenti per l’uso del cellulare alla guida. La polizia locale ha anche rilevato 6 incidenti stradali nel corso del fine settimana.