Ponte di Ognissanti: musei civici aperti e domeniche a 1 euro

Ponte di Ognissanti: musei civici aperti e ritornano le domeniche a 1 euro.

Ponte di Ognissanti: il 1° novembre i musei civici di Verona sono aperti con i consueti orari, e da domenica 3 novembre, torna l’iniziativa “domenica a 1 euro”. Questo permette l’ingresso a tutte le sedi, al costo simbolico di 1 euro, ogni prima domenica del mese fino a marzo. I biglietti si possono acquistare online su museiverona.com, dove è anche possibile prenotare l’orario d’ingresso.

Inoltre, alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e a Palazzo della Ragione, ogni sabato alle 16 è prevista una visita guidata gratuita alla mostra “Mario Merz. Il numero è un animale vivente”, con il biglietto d’ingresso alla galleria, fino al 30 marzo 2025.

L’Arena invece, resterà chiusa per restauro fino al 6 dicembre. Dal 7 al 31 dicembre, in occasione delle festività natalizie, sarà aperta con orario ridotto fino alle 15. Per il 2025, le aperture e chiusure in orari speciali verranno comunicate in base all’avanzamento dei lavori.