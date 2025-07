Ponte Nuovo chiude ai pedoni: ultimi “ritocchi” prima dell’apertura

Ponte Nuovo a Verona da lunedì 28 chiuso anche ai pedoni, oltre che alle auto: gli ultimi interventi da eseguire prima dell’apertura.

Come già anticipato, da lunedì 28 luglio, Ponte Nuovo a Verona chiude anche ai pedoni, oltre che al traffico veicolare, per consentire le ultime lavorazioni prima dell’apertura definitiva, prevista entro il mese di agosto.

L’interdizione al passaggio permetterà di completare la dismissione del bypass provvisorio presente sul marciapiede lato monte e le lavorazioni rimanenti sulle balaustre e sui marciapiedi. Il ponte sarà quindi asfaltato negli ultimi giorni di luglio e, nella prima settimana di agosto, ad avvenuta maturazione degli ultimi getti di calcestruzzo, sarà soggetto alle prove di carico dell’impalcato.

Il ponte rimarrà quindi chiuso fino al completamento delle lavorazioni, per rimuovere i ponteggi rimasti sulle pile e sulle spalle per posare i giunti stradali e completare la segnaletica, prima della riapertura definitiva.

Gli interventi eseguiti.

Dopo la bonifica dagli ordini bellici, il rinvenimento di reperti archeologici e la piena del fiume Adige che ne ha danneggiato l’impalcatura, si è proceduto a smontare, rinforzare e rimontare le campate del ponte. Tutte le colonnine e i rivestimenti esterni in pietra sono stati restaurati. Il ponte è stato rinforzato per riuscire a sopportare i carichi statici, sono state integrate le armature e completamente ricostruita la soletta. Grazie al rifacimento della soletta è aumentata la resistenza del piano orizzontale, elemento che è fondamentale per la resistenza della struttura agli eventi sismici.

Il nuovo progetto di illuminazione è inserito all’interno di un più complessivo elaborato del Politecnico di Milano denominato “Luci sull’Adige per una nuova Verona fluviale”. Prevede un’illuminazione su tutti i ponti di Verona improntata seguendo criteri di sobrietà ed eleganza. Su Ponte Nuovo sono stati installati 12 proiettori-faretto che lo renderanno suggestivo all’imbrunire.

Viabilità alternativa.

Prosegue la chiusura al traffico automobilistico domani martedì 8 luglio, con la seguente viabilità alternativa: i veicoli che provengono dal centro storico, diretti verso nord-est cioè verso via Carducci e poi diretti alla galleria della Biondella verso Borgo Venezia. Provenendo da via Nizza si potrà svoltare a destra e attraversare l’adiacente Ponte Navi. Per raggiungere via Carducci si può imboccare via San Paolo, ricordando che la relativa corsia sul ponte, non è più riservata solo al traffico pubblico locale, svoltare a sinistra in via Scrimiari e rientrare su via Carducci.