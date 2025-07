L’azienda veronese Vinext verso la quotazione in Borsa

La veronese Vinext verso la quotazione in Borsa.

Vinext, azienda veronese specializzata in tecnologie e biotecnologie per l’enologia, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di pre-ammissione alla quotazione su Euronext Growth Milan (Egm). Il debutto sul listino è previsto per i primi giorni di agosto.

L’Offerta pubblica iniziale (Ipo), interamente in aumento di capitale, come riferisce Ansa, sarà rivolta esclusivamente a investitori istituzionali, sia italiani sia esteri. Nel 2024 Vinext ha registrato ricavi pari a sei milioni di euro, segnando una crescita del 20% rispetto all’anno precedente.