A Bosco Chiesanuova parte il servizio di navette gratuite per i residenti tra capoluogo e frazioni: orari e tragitti.

Il Comune di Bosco Chiesanuova ha attivato anche quest’anno un servizio navetta quotidiano che collega i principali parcheggi del capoluogo e le frazioni al centro del paese. Il servizio è completamente gratuito per residenti e turisti, poiché interamente finanziato dal Comune, e sarà attivo da domani, sabato 26 luglio, a domenica 31 agosto.

“Con questo servizio intendiamo rendere più comodi gli spostamenti per chi visita o vive Bosco Chiesanuova, nel periodo in cui le presenze aumentano esponenzialmente. La navetta aiuta a raggiungere facilmente il centro storico, dove si trovano negozi, bar e attività aperte tutti giorni, il Museo Luxino, la Biblioteca, la sala mostre e il Teatro Vittoria che offrono ottimi servizi e opportunità di intrattenimento per tutte le età. Valorizzare il commercio locale e la bellezza del nostro paese è una delle nostre priorità”, ha dichiarato la vicesindaca con delega al Turismo, Alessandra Albarelli.

Orari e tragitti delle navette.

Tutte le mattine dal lunedì alla domenica, ad eccezione del giovedì, la navetta connette Lughezzano, Arzerè, Prati, Pianura, Corbiolo e Valdiporro al centro di Bosco Chiesanuova. La partenza dalla prima fermata a Lughezzano, in piazzetta della Chiesa, è prevista alle 9.20 e il rientro alle 12.26; tra le 10 e le 12 circa, la navetta attraversa più volte il centro del paese, fermando in corrispondenza di parcheggi e punti di interesse: Centro Sportivo “Monti Lessini”, Piazza Alpini, Piazza Borgo, Via Aleardi, Piccola Mantova, Palaghiaccio, Via Sant’Antonio. Il giovedì mattina il servizio è dedicato a località San Giorgio con la prima partenza alle 9.25, fermate al Branchetto alle 9.30, Grietz alle 9.35 e Valdiporro alle 9.40 e rientro a San Giorgio alle 12.27.

Tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 18.45, la navetta collega il centro di Bosco Chiesanuova ai principali parcheggi, dal Carcaro alla Piccola Mantova ogni 25 minuti.

L’obiettivo del servizio è quello di facilitare gli spostamenti all’interno del territorio comunale e, al contempo, decongestionare il centro dal traffico in un periodo di grande afflusso turistico, come spiega il Sindaco Claudio Melotti: “Confermiamo il servizio per il quarto anno consecutivo, invitando ad utilizzare la navetta non solo gli ospiti delle seconde case ma anche chi viene a Bosco nel fine settimana: inutile voler parcheggiare a tutti i costi in piazza Mercato, quando dalle zone di sosta limitrofe si può raggiungere il centro con la navetta o con una salutare passeggiata. Ne trarremo beneficio tutti, rendendo l’esperienza in paese più piacevole”.