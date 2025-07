Da lunedì 28 luglio via ai lavori di manutenzione del manto stradale in via Torbido e in via Barana a Verona.

Da lunedì 28 luglio prenderanno avvio alcuni lavori di manutenzione del manto stradale su via Francesco Torbido e via Barana a Verona, lavori che termineranno entro il weekend successivo. I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione, con nuove asfaltature, e la successiva realizzazione della segnaletica stradale. Per consentire l’esecuzione degli interventi, sarà occupata alternativamente una delle due corsie per senso di marcia, garantendo comunque la circolazione veicolare.

Nella giornata di lunedì 28 luglio, il cantiere sarà attivo lungo via Francesco Torbido nella corsia in direzione centro. Nei giorni successivi, da martedì 29 a giovedì 31 luglio, i lavori si sposteranno sulle corsie opposte, quelle in direzione Borgo Venezia.

L’intervento riguarderà nello specifico i tratti da via Luciano Ligabò fino alla breccia di Viale Università, e successivamente fino all’incrocio con via Marcantonio Bassetti, sempre lungo via Torbido. Giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto, sarà coinvolto il tratto finale di via Barana in direzione Borgo Venezia e le corsie di arresto al semaforo tra via Colonnello Giovanni Fincato e via Montorio in direzione Quinto.