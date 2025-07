Ponte Nuovo chiude prima della riapertura definitiva prima di Ferragosto: ecco come cambia la viabilità della zona.

Ponte Nuovo chiude prima della riapertura definitiva prima di Ferragosto: e in vista della chiusura del traffico automobilistico domani martedì 8 luglio, si rende nota la viabilità alternativa.

Cambia la viabilità per i veicoli che provengono dal centro storico, diretti verso nord-est cioè via Carducci e poi la galleria della Biondella verso Borgo Venezia. Provenendo da via Nizza si potrà svoltare a destra e attraversare l’adiacente Ponte Navi. Per raggiungere via Carducci sarà sufficiente imboccare via San Paolo, ricordando che la relativa corsia sul ponte, non è più riservata solo al traffico pubblico locale, svoltare a sinistra in via Scrimiari e rientrare su via Carducci.

L’intervento.

Il programma lavori di Ponte Nuovo è stato modificato per prevedere la chiusura del cantiere prima di Ferragosto. Si anticipa quindi anche la chiusura a tutti (veicoli e pedoni) del ponte riducendola di 3 settimane rispetto all’ultima versione del cronoprogramma. La chiusura al traffico inizierà da domani 8 luglio quando l’impresa esecutrice dei lavori installerà adeguate recinzioni lungo il marciapiede lato monte (nord) per i pedoni e rimuoverà tutti i new jersey presenti sul ponte utilizzando la corsia veicolare lato monte.

Sarà quindi interdetto il traffico veicolare, ma consentito il transito ai pedoni. A fine luglio si prevede la chiusura completa del ponte, anche per i pedoni, per completare la dismissione del bypass provvisorio presente sul marciapiede lato monte e le lavorazioni rimanenti sulle balaustre e sui marciapiedi. Il ponte sarà quindi asfaltato negli ultimi giorni di luglio e, nella prima settimana di agosto, ad avvenuta maturazione degli ultimi getti di calcestruzzo, sarà soggetto alle prove di carico dell’impalcato.

Il ponte rimarrà quindi chiuso fino al completamento delle lavorazioni, per rimuovere i ponteggi rimasti sulle pile e sulle spalle per posare i giunti stradali e completare la segnaletica, prima dell’apertura.