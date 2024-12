Nuovo polmone verde a Verona: è l’area di via Porta Catena

Verona ha un nuovo polmone verde: il Comune acquisisce l’area di via Porta Catena.

Il comune di Verona acquisisce l’area di via Porta Catena: un polmone verde di 2.500 metri quadrati, incastonata tra l’Adige e i Bastioni di Porta Fura. La zona quindi che si prepara a diventare patrimonio dei veronesi. Entro la fine dell’anno, il comune di Verona completerà l’acquisto del terreno, attualmente di proprietà del Demanio, per la somma di 34 mila euro. Una mossa che punta a restituire uno spazio abbandonato alla città, trasformandolo in un luogo vivibile per cittadini e visitatori.

I primi passi: pulizia e bonifica.

Una volta formalizzata la compravendita, l’amministrazione darà il via ai lavori di riqualificazione. Ecco le priorità.

Pulizia della vegetazione infestante , che ha invaso la recinzione e la strada adiacente.

, che ha invaso la recinzione e la strada adiacente. Smaltimento di materiali edili presenti sul terreno, per ripristinare ordine e sicurezza.

Un futuro da giardino urbano.

L’ambizione del Comune è trasformare l’area in un giardino pubblico accogliente. Ecco gli interventi ipotizzati.