Pm10, allarme rientrato: Verona rientra in fascia verde

Stop allerta arancione: da domani, sabato 17 gennaio, su tutto il territorio del comune di Verona il livello di Pm10 rientrerà in fascia verde. Dopo le leggere precipitazioni delle ultime ore, la stazione fissa al Giarol Grande ha registrato valori di Pm10 giornalieri al di sotto del limite fissato, cioè di 50 microgrammi/metro cubo.

Diminuiscono dunque le restrizioni al traffico per una serie di categorie di veicoli inquinanti, sarà di nuovo consentita la circolazione del sistema Move-In, così come la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili, e degli edifici pubblici, potrà essere rialzata di 1° C, quindi passare da 18° C a 19° C.

Il Comune raccomanda, in ogni caso, l’osservanza delle disposizioni adottate per tutelare la salute dei cittadini di Verona: usare il meno possibile l’auto privata, privilegiando il trasporto pubblico o altri sistemi di spostamento sostenibili. Spegnere sempre il motore in sosta e in fermata, anche durante il carico-scarico merci o l’attesa dei passeggeri. Tenere i termosifoni a, massimo a 19 °C ,17 °C negli edifici produttivi, e se si ha un esercizio aperto al pubblico evitare di tenere la porta d’ingresso aperta. Limitare le ore di accensione per ridurre consumi ed emissioni. Evitare di usare stufe e caminetti a legna o pellet con classe emissiva inferiore a 3 stelle se si ha un altro sistema di riscaldamento.

Non bruciare mai ramaglie, foglie e altri scarti verdi all’aperto: è espressamente vietato perché aumenta molto le polveri sottili. L’emissione del prossimo bollettino di Arpav che darà riscontro sui livelli e sul proseguo o sul cambiamento dello stato di allerta è previsto per lunedì 19 gennaio.