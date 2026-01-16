Lavori per il filobus a Verona, si montano i fili aerei per la linea di prova tra viale Piave e via Fra’ Giocondo, davanti alla stazione.

Lavori per il filobus di Verona, prenderanno il via lunedì 26 gennaio le attività di tesatura del filo aereo lungo la tratta – linea di prova – interessata dal progetto di elettrificazione che collega viale Piave a via Frà Giocondo, attraversando piazzale XXV Aprile e via Palladio, in entrambi i sensi di marcia.

L’intervento, fondamentale per il completamento dell’infrastruttura, procederà per tratti di circa un chilometro al giorno per ciascun filo e avrà una durata complessiva stimata in circa dieci giorni.

Per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità cittadina, le operazioni di tesatura saranno eseguite prevalentemente in orario notturno, indicativamente dalle 22.00 alle 5.00. Le lavorazioni che interesseranno piazzale XXV Aprile e che potrebbero interferire con il transito degli autobus saranno effettuate dopo la mezzanotte e comunque concordate preventivamente con Atv, l’azienda del trasporto pubblico locale.

Conclusa la fase di tesatura, si passerà alle regolazioni puntuali delle sospensioni e al montaggio di incroci e scambi all’interno di piazzale XXV Aprile. Si tratta di attività localizzate che verranno svolte prevalentemente in orario diurno, garantendo una minima interferenza con il traffico.