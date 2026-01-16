I controlli della polizia locale di Verona: in un anno recuperati 50 veicoli abbandonati.

Proseguono i controlli della polizia locale di Verona sulle strade. In via Calvi una Ford Puma è stata sequestrata e una donna è stata denunciata per appropriazione indebita, dopo una denuncia avvenuta nei primi giorni dell’anno. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla vicenda.



In strada Le Grazie è stato recuperato un veicolo e affidato a una ditta specializzata, in quanto considerato rifiuto, essendo mancanti alcune parti del mezzo. Nel 2025 sono stati oltre 50 i mezzi recuperati in tutta la città perché abbandonati e considerati rifiuto, segnalati sia dai gruppi di controllo di vicinato sia attraverso il portale “Segnalare un veicolo abbandonato” disponibile sul sito del Comune di Verona. Oltre 20mila euro l’importo delle sanzioni comminate ai proprietari.



In stradone San Fermo gli agenti hanno rimosso una autovettura perché esponeva un permesso invalidi scaduto da diverse settimane, poi ritirato nel momento in cui il proprietario si è recato a riprendere l’auto.



Sono state contestate sei violazioni al regolamento di polizia urbana per bivacchi e degrado nella zona di via Roma e piazza Bra con un fermo per identificazione. Controlli nel sottopasso di Porta Vescovo, dove erano segnalate alcune persone che stavano consumando stupefacenti, con 5 identificazioni.



Complessivamente sono state identificate 36 persone e controllati 566 veicoli, sottoposti a controlli su assicurazione, revisione e se compendio furto.