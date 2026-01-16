Colpo di scena, proposta di matrimonio al giuramento da poliziotto. E lei dice sì

Scritto da: Redazione 16 Gennaio 2026

Al palazzetto dello sport di Verona il giuramento degli allievi agenti della polizia di Stato, con tanto di proposta di matrimonio.

Una proposta di matrimonio al giuramento da poliziotto: è successo al palazzetto dello sport di Verona, protagonista uno degli allievi che ha chiesto in ginocchio alla fidanzata di sposarlo. E lei ha detto sì. Un colpo di scena che ha commosso ed emozionato tutti i presenti. Si è svolta infatti presso il palazzetto dello Sport Agsm Aim di Verona, e contestualmente in altre 8 Scuole della polizia di Stato, la Cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica dei 2.126 Agenti in prova del 231° Corso di formazione per Allievi Agenti della polizia di Stato.

Nella scuola di Peschiera del Garda hanno giurato 209 Agenti in prova – 94 donne e 115 uomini, di cui 8 nati o residenti nel territorio veronese – del 231° Corso allievi agenti della polizia di Stato, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, nonché dei familiari giunti da ogni parte d’Italia.

Alla cerimonia di Pescara, dove hanno prestato giuramento 183 Agenti in prova del 231° Corso unitamente a 7 Agenti Tecnici in prova del 21° Corso per Allievi Agenti Tecnici della Polizia di Stato “Familiari vittime del dovere”, ha preso parte anche il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani.

I primi classificati nelle graduatorie finali delle singole Scuole hanno ricevuto un riconoscimento. Per tutti i giovani poliziotti a breve inizierà il tirocinio applicativo negli uffici di assegnazione situati in tutta Italia.

La proposta di matrimonio.

Emozioni e solennità hanno accompagnato la cerimonia di Giuramento al palazzetto dello sport, una giornata che è stata carica di emozioni. Un momento inaspettato ha infatti commosso tutti i presenti. Al termine della cerimonia, uno degli Allievi ha chiesto pubblicamente alla sua fidanzata di sposarlo, inginocchiandosi davanti a lei tra l’entusiasmo e la commozione di familiari, colleghi, autorità e pubblico. E lei ha detto di sì.

Si tratta di Carlo Sullo, di 27 anni, e di Roberta Aliasi, 33 anni, entrambi originari di Castelvetere sul Calore (AV) fidanzati già da quattro anni. Un giorno che resterà indelebile nella memoria dei nuovi agenti, dei loro cari e dell’intera comunità della polizia di Stato.

I primi classificati della scuola di Peschiera del Garda.

  • Agente in prova Bangrazi Sophie 1° del corso della Scuola Allievi Agenti di Peschiera, che verrà premiata con la Medaglia d’oro;
  • Agente in prova Ferrigato Francesca 2° del corso della Scuola Allievi Agenti di Peschiera, che verrà premiata con la Medaglia d’argento;
  • Agente in prova Trotta Filippo 3° del corso della Scuola Allievi Agenti di Peschiera, che verrà premiato con la Medaglia di bronzo.
TEMI:

Note sull'autore

Redazione
SHARE TWEET PIN SHARE