Al palazzetto dello sport di Verona il giuramento degli allievi agenti della polizia di Stato, con tanto di proposta di matrimonio.

Una proposta di matrimonio al giuramento da poliziotto: è successo al palazzetto dello sport di Verona, protagonista uno degli allievi che ha chiesto in ginocchio alla fidanzata di sposarlo. E lei ha detto sì. Un colpo di scena che ha commosso ed emozionato tutti i presenti. Si è svolta infatti presso il palazzetto dello Sport Agsm Aim di Verona, e contestualmente in altre 8 Scuole della polizia di Stato, la Cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica dei 2.126 Agenti in prova del 231° Corso di formazione per Allievi Agenti della polizia di Stato.

Nella scuola di Peschiera del Garda hanno giurato 209 Agenti in prova – 94 donne e 115 uomini, di cui 8 nati o residenti nel territorio veronese – del 231° Corso allievi agenti della polizia di Stato, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, nonché dei familiari giunti da ogni parte d’Italia.

Alla cerimonia di Pescara, dove hanno prestato giuramento 183 Agenti in prova del 231° Corso unitamente a 7 Agenti Tecnici in prova del 21° Corso per Allievi Agenti Tecnici della Polizia di Stato “Familiari vittime del dovere”, ha preso parte anche il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani.

I primi classificati nelle graduatorie finali delle singole Scuole hanno ricevuto un riconoscimento. Per tutti i giovani poliziotti a breve inizierà il tirocinio applicativo negli uffici di assegnazione situati in tutta Italia.

La proposta di matrimonio.

Emozioni e solennità hanno accompagnato la cerimonia di Giuramento al palazzetto dello sport, una giornata che è stata carica di emozioni. Un momento inaspettato ha infatti commosso tutti i presenti. Al termine della cerimonia, uno degli Allievi ha chiesto pubblicamente alla sua fidanzata di sposarlo, inginocchiandosi davanti a lei tra l’entusiasmo e la commozione di familiari, colleghi, autorità e pubblico. E lei ha detto di sì.

Si tratta di Carlo Sullo, di 27 anni, e di Roberta Aliasi, 33 anni, entrambi originari di Castelvetere sul Calore (AV) fidanzati già da quattro anni. Un giorno che resterà indelebile nella memoria dei nuovi agenti, dei loro cari e dell’intera comunità della polizia di Stato.

I primi classificati della scuola di Peschiera del Garda.