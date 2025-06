Risolto il giallo del pluritamponamento in via Mameli a Verona, l’autrice si costituisce: “Non mi ero accorta!”.

Ha fatto discutere il caso del pluritamponamento di sabato mattina in via Mameli a Verona, vicino a un supermercato, dove un’auto ha urtato e danneggiato cinque veicoli parcheggiati. Tutto questo senza che la responsabile si fermasse a prestare soccorso o a lasciare i propri dati.

Dopo ore di silenzio, la vicenda ha avuto un colpo di scena nel tardo pomeriggio di domenica: la conducente, una donna anziana, ha contattato spontaneamente la centrale operativa della Polizia Locale di Verona per mettersi a disposizione degli agenti del comando di via del Pontiere.

Secondo quanto dichiarato alla Polizia Locale, la donna avrebbe saputo dell’incidente solo leggendo la notizia sui quotidiani e ha spiegato di non essersi accorta di aver provocato i danni.

Gli agenti si sono recati al suo domicilio per un sopralluogo, effettuando rilievi fotografici sul veicolo coinvolto e verificando sia la patente di guida che la copertura assicurativa.

Ora scatteranno ulteriori accertamenti: la Polizia Locale segnalerà il caso alla Prefettura e alla Motorizzazione per eventuali provvedimenti su patente e veicolo. Alla donna verranno contestate anche le sanzioni amministrative previste per chi non si ferma dopo aver provocato danni ad altri veicoli.