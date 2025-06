L’Istituto Quartiere Santa Lucia di Verona tra i vincitori del progetto “Stammi Bene” di Rovagnati.

l’Istituto Vr n.5 Quartiere Santa Lucia di Verona è tra i vincitori dell’edizione 2025 di “Stammi Bene”, il progetto educativo firmato Rovagnati che quest’anno ha coinvolto quasi 50mila studenti in tutta Italia.

La scuola scaligera si è distinta con un Manifesto del Benessere realizzato dagli studenti: foto, racconti e idee creative per promuovere uno stile di vita sano, buono e giusto. Un lavoro che ha convinto la giuria, conquistando uno dei dieci buoni da 500 euro messi in palio per acquistare materiale didattico e sportivo.

Benessere a 360 gradi.

“Stammi Bene” è ormai un appuntamento fisso per le scuole italiane: un percorso che unisce salute, alimentazione, movimento, relazioni e attenzione all’ambiente.