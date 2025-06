Visita patente, da luglio a Verona si fa tutto online: addio code

Addio a code e scartoffie: da luglio a Verona la patente si rinnova online.

Novità in arrivo per chi, a Verona e provincia, deve rinnovare o revisionare la patente: dal 15 luglio sarà possibile dire addio a file, spostamenti e sportelli affollati: le domande si presenteranno solo online, direttamente dal portale del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss 9 Scaligera.

Un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi che punta a semplificare la vita dei cittadini e a ridurre burocrazia e tempi morti. Chiunque debba sottoporsi a visita alla Commissione Medico Locale Patenti (Cml), ad esempio per motivi di salute, invalidità civile o provvedimenti di sospensione o revoca, potrà inviare tutta la documentazione necessaria comodamente dal computer o dallo smartphone: basteranno un documento di identità e gli eventuali certificati richiesti, allegati alla domanda sul sito dell’Ulss 9.

Sul portale dedicato sono già disponibili tutte le istruzioni passo dopo passo, per orientare gli utenti senza intoppi. E per chi preferisce farsi aiutare, resta attiva anche la possibilità di rivolgersi alle agenzie di pratiche auto, che possono presentare la richiesta online per conto dei cittadini.