Esce dal supermercato, sale sul suv e centra le auto in sosta: caccia alla “pirata”

Momenti di tensioni in via Mameli a Verona: una donna uscita dal supermercato ha centrato col suv le auto in sosta ed è fuggita.

Momenti di concitazione nella mattinata di oggi, sabato 28 giugno, in via Mameli a Verona: erano da poco passate le 11 quando una donna, uscita dal supermercato, è salita sul suo suv Jeep e ha centrato senza scomporsi le auto parcheggiate davanti e dietro alla sua, spostandole addirittura di qualche metro e danneggiandone almeno cinque, per poi fuggire noncurante delle persone che avevano assistito alla scena e la invitavano a fermarsi.

Subito è stata allertata la polizia locale di Verona, che è intervenuta per i rilievi. Dalla targa del suv non sarà difficile probabilmente risalire alla guidatrice, le cui ricerche sono ancora in corso.