Addio a Paolo Sirena, figura storica dell’Hellas Verona.

Il calcio veronese piange una delle sue leggende: si è spento infatti Paolo Sirena, storico terzino sinistro dell’Hellas Verona, classe 1945, protagonista in gialloblù per otto stagioni con oltre 200 presenze. Aveva 79 anni.

Noto per il suo stile elegante, la grinta in campo e una sorprendente propensione al gol per un difensore, Sirena era affettuosamente soprannominato “l’avvocato”, sia per il suo percorso professionale fuori dal campo sia per l’autorevolezza che trasmetteva sul terreno di gioco. Capitano dell’Hellas in anni fondamentali per la crescita del club, fu un punto di riferimento dentro e fuori lo spogliatoio. Suo, tra gli altri, uno dei gol gialloblù nello storico Verona-Milan 5 a 3.

Dopo aver concluso la carriera nell’Audace, stagione 1977-1978, Sirena scelse di restare a Verona, la città che aveva conquistato il suo cuore, diventando una figura molto amata anche nella vita cittadina.

La società Hellas Verona ha voluto ricordarlo con queste parole: “Hellas Verona FC esprime profondo cordoglio per la scomparsa del capitano e difensore gialloblù dal 1969 al 1977, Paolo Sirena. Il Club si stringe intorno alla moglie Teresa e alle figlie Barbara e Laura”.