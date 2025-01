Pista ciclopedonale di Montorio, al via i lavori di riqualificazione

Verona, al via i lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale di Montorio.

Lunedì 20 gennaio scorso sono iniziati i lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale di via Da Legnago e del Ponte di via Sodelle, due luoghi simbolo di Montorio.

“Questi interventi da 221mila euro sono attesi da molto tempo e sono fondamentali per la valorizzazione del nostro territorio – spiega l’assessore all’Arredo urbano, strade e giardini, Federico Benini – e rappresentano un passo importante per garantire una migliore qualità del nostro ambiente urbano. Durante l’esecuzione dei lavori in via Sodelle, a partire da lunedì 27 gennaio, potrebbe essere necessario rimuovere il ponte e vietare l’accesso all’intero percorso pedonale, per consentire la movimentazione dei mezzi di cantiere e dei materiali per motivi di sicurezza del cantiere. Chiediamo alla cittadinanza collaborazione e pazienza per i possibili disagi e difficoltà di transito durante il periodo dei lavori”.

In via da Legnago sarà sostituita l’esistente staccionata in legno ammalorato, per una lunghezza di circa 500 metri in materiale più resistente di acciaio Corten. Sarà poi effettuata la sostituzione della staccionata anche in via Sodelle con lo stesso materiale. Verranno anche eseguiti lavori di rifacimento del ponticello di attraversamento e di riqualificazione del percorso pedonale di via Sodelle. Sarà mantenuto un aspetto estetico simile all’esistente, anch’esso realizzato in acciaio Corten per garantirne la massima durabilità.

“Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento all’assessorato e alla Direzione Giardini – afferma Claudia Annechini, presidentessa dell’8° Circoscrizione – per aver accolto la nostra richiesta e aver avviato un intervento atteso da tempo dalla comunità. Questi lavori sono il frutto di un dialogo costruttivo e della sensibilità dimostrata dalle istituzioni verso il decoro ambientale. Siamo certi che il miglioramento di questi spazi, realizzato con materiali di alta qualità come l’acciaio Corten, avrà un impatto positivo e duraturo”.