Il gigante di Verona è salvo: al via il maxi-intervento in Brà per la messa in sicurezza del cedro.

In piazza Brà a Verona sono partiti i lavori per il salvataggio dello storico cedro: l’assessore Federico Benini ha annunciato l’inizio dell’intervento. Il tutto è partito con la posa dei primi cinque pali, su un totale di venti, distribuiti in tre punti di ancoraggio.

“Un’operazione di grande precisione e delicatezza, fondamentale per garantire la stabilità e la tutela di questa pianta storica, considerata tra le più importanti del territorio veronese”, ha commentato Benini.