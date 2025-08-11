Nuovo futuro per il Ponte Visconteo? Borghetto vuole liberarlo dal traffico delle auto.

Borghetto sul Mincio si prepara a un importante cambio di passo: il Ponte Visconteo, costruito nel 1393 per volere di Gian Galeazzo Visconti, potrebbe presto diventare un monumento pedonale, liberato dal traffico veicolare. L’idea, portata avanti da anni dall’associazione Save The Bridge, punta a restituire all’imponente struttura il ruolo di attrazione culturale e turistica, facendone un luogo accessibile esclusivamente a piedi.

Nei giorni scorsi, oltre 250 persone, tra cui autorità locali e nazionali, si sono ritrovate in una serata conviviale tra piazza e vicoli di Borghetto, partecipando a una raccolta fondi destinata al restauro del ponte e al finanziamento dei progetti in corso e futuri. L’iniziativa ha confermato l’ampio sostegno pubblico e istituzionale attorno a un obiettivo ormai chiaro: restituire al ponte il prestigio di monumento storico e punto di riferimento del territorio, in un’ottica di tutela e fruizione sostenibile.

L’amministrazione comunale di Valeggio ha recentemente recuperato la porta d’ingresso del ponte e sta portando avanti il restauro della torre centrale, la “Castellana”, anche grazie alle donazioni raccolte. Fondamentale sarà la realizzazione di un percorso viario alternativo per consentire la chiusura del ponte al traffico automobilistico, una soluzione che la Provincia ha già autorizzato a livello progettuale e che è attualmente in fase di studio di fattibilità.

A dare impulso al progetto contribuisce anche la candidatura di Valeggio sul Mincio a Capitale Italiana della Cultura 2028, riconosciuta e sostenuta anche dal Consiglio Regionale del Veneto, che mira a valorizzare la ricchezza storica e culturale del borgo.