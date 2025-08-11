Valeggio punta a Capitale Italiana della Cultura 2028

Valeggio sul Mincio mobilita cittadini e associazioni per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Valeggio sul Mincio accelera nella corsa per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028, lanciando una campagna di partecipazione rivolta a cittadini, associazioni, enti e operatori del territorio.

Sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati i moduli per aderire a tre ambiti di intervento: progetti culturali, sociali e ricreativi per arricchire il dossier di candidatura. Proposte per il logo ufficiale. Creazione di un gruppo di giovani che promuova l’iniziativa tra la popolazione. Le adesioni potranno essere inviate fino al 14 agosto 2025.

“Il tempo è purtroppo strettissimo – spiega il sindaco Alessandro Gardoni – perché il dossier dovrà essere consegnato il 25 settembre. Stiamo invitando enti e personalità del mondo culturale a sostenere la candidatura con lettere d’intenti o altre forme di collaborazione. Ringrazio tutti per l’entusiasmo che ci sta accompagnando”.

Al termine della raccolta, il Comune organizzerà incontri e riunioni per mettere in rete le idee e coordinare le azioni in vista della presentazione ufficiale.