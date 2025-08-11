Verona nella top 5 per le gite di un giorno

La classifica di Omio: Verona entra nella top 5 delle gite di un giorno.

Non solo Roma e Milano: anche Verona entra nella top 5 delle città italiane da cui partire per gite di un giorno, secondo la classifica della piattaforma di viaggi Omio. La ricerca ha esaminato collegamenti, accessibilità e varietà di mete raggiungibili, premiando le città che permettono di scoprire nuovi luoghi con facilità, anche in poche ore.

Dai grandi centri storici alle località di mare, dai borghi medievali ai paesaggi naturali, l’Italia offre infinite possibilità di escursioni. E Verona, con la sua posizione strategica nel Veneto, è una base perfetta per chi vuole ampliare l’esperienza di viaggio oltre la città dell’Arena e di Romeo e Giulietta.

Nella selezione di Omio, Verona compare come meta raggiungibile in un’ora e mezza di treno da Milano, dimostrando di essere non solo una destinazione d’arte ma anche un punto di partenza privilegiato per visitare altre località del nord Italia e del Veneto.

Il Veneto, infatti, si conferma tra le regioni più versatili per il turismo: dalle Dolomiti alle ville palladiane, dalle città d’arte come Venezia, Padova e Vicenza fino ai borghi e ai paesaggi vitivinicoli, il ventaglio di escursioni accessibili in giornata è tra i più ricchi del Paese.

Secondo i dati citati nello studio, già l’80% dei viaggi effettuati dagli italiani nel 2023 è rimasto entro i confini nazionali, con i city break tra le formule preferite.