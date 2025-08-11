Si masturba davanti a minori in un parco: arrestato 27enne

Verona, arrestato 27enne al parco Achille Forti: è accusato di atti osceni

Atti osceni sabato mattina al parco Achille Forti di via Caperle, dove un 27enne di origine pakistana è stato sorpreso a masturbarsi di fronte a diversi bambini e adulti. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia con le accuse di corruzione di minorenne e atti osceni in luogo pubblico.

L’allarme è scattato poco dopo le 10, quando una madre ha contattato la centrale operativa segnalando la presenza del giovane, seduto su una panchina con pantaloni e biancheria abbassati, intento a compiere atti sessuali a pochi metri dal figlio di 4 anni e da altri minori.

Sul posto sono intervenute le Volanti, che hanno individuato l’uomo mentre si allontanava con la cerniera dei pantaloni ancora aperta. Fermato immediatamente, è stato riconosciuto come il soggetto segnalato. Secondo quanto ricostruito, anche quando un adulto si era avvicinato per fermarlo, il 27enne aveva continuato senza mostrare imbarazzo, con atteggiamento definito dagli agenti “compiaciuto”.

Condotto in Questura, l’uomo è stato arrestato su disposizione del pubblico ministero di turno, anche in considerazione della gravità del fatto e della pericolosità manifestata. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.