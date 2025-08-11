Veronetta, 25enne ubriaco spinge uno sconosciuto su un carrello e insulta la polizia: arrestato per oltraggio.

Ubriaco spinge uno sconosciuto in mezzo alla strada su un carrello della spesa: arrestato 25enne a Veronetta. Notte movimentata per il veronese arrestato dalla Polizia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica, quando il giovane, dopo una serata ad alto tasso alcolico con due amici, ha preso un carrello della spesa vicino a un supermercato di via XX Settembre.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo ha convinto un passante, incontrato vicino a una tabaccheria, a salire nel carrello e lo ha poi spinto in mezzo alla carreggiata di via San Paolo. La scena, oltre a essere osservata dai due amici, non è sfuggita a una pattuglia delle Volanti, che in quel momento transitava in zona durante il servizio di controllo del territorio.

All’arrivo degli agenti, il 25enne ha reagito con atteggiamento aggressivo e provocatorio. Incitato dagli amici, si è avvicinato ai poliziotti urlando insulti e intimando loro di non interferire, con toni così alti da svegliare diversi residenti.

Quando gli operatori hanno cercato di farlo salire sull’auto di servizio, il giovane ha opposto una forte resistenza, costringendo i poliziotti a bloccarlo. Accompagnato in Questura, è emerso che aveva già diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

Il 25enne è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta. Nella mattinata di domenica il giudice ha convalidato l’arresto.