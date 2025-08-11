Occupa una casa disabitata e “ruba” la corrente elettrica: arrestato

Oppeano, arrestato un 42enne: occupava una casa disabitata e rubava energia elettrica allacciandosi a una vicina centralina.

Nel primo pomeriggio di ieri, 10 agosto, i carabinieri di Oppeano hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne di nazionalità magrebina, irregolare sul territorio dello Stato.

I carabinieri, impegnati nella perlustrazione delle aree sensibili di Oppeano, nel transitare nei pressi di un casolare in via Lino Lovo 50, notavano la manomissione di una centralina elettrica posta a bordo strada, intuendo potesse trattarsi di un allaccio abusivo alla rete elettrica. Immediatamente, si recavano nel vicino casolare abbandonato dove all’interno identificavano il 42enne extracomunitario, a carico del quale venivano acquisiti gravi indizi di reato in merito al furto di energia elettrica; inoltre, dagli ulteriori accertamenti, i militari documentavano come l’uomo avesse nella sua disponibilità anche un ciclomotore risultato rubato.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, il 42enne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando carabinieri di Villafranca. Nella mattinata odierna, concluse le formalità di rito, l’uomo è stato condotto dinanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviato l’udienza a ottobre 2025, disponendo a carico del 42enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.