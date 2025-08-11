Stangata inflazione a Verona: +2% su base annua, il che significa una spesa aggiuntiva di 551 euro per ogni famiglia.
Inflazione, Verona si conferma tra le città italiane dove il costo della vita sta crescendo più rapidamente. Secondo i dati diffusi dall’Istat sull’inflazione territoriale di luglio, rielaborati dall’Unione Nazionale Consumatori, l’aumento dei prezzi nel capoluogo scaligero ha raggiunto il +2% su base annua. Una percentuale che, tradotta in termini concreti, significa 551 euro di spesa aggiuntiva all’anno per una famiglia media.
Il dato colloca Verona all’ottavo posto nella classifica nazionale delle città con il maggiore rincaro del costo della vita. Al vertice si trova Rimini, dove l’inflazione tendenziale del +2,8% comporta un aggravio di 771 euro annui, seguita da Bolzano (+2,2%, +730 euro) e Belluno (+2,6%, +678 euro).
Se si guarda alla classifica regionale, il Veneto nel complesso registra un’inflazione del +2%, seconda regione più “cara” d’Italia dietro al Trentino Alto Adige (+1,9% ma con rincari medi più alti). La spesa extra media per le famiglie venete è di 537 euro annui, poco sotto il dato veronese.