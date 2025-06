Pericolo caldo per la pressione: “Cosa fare e cosa evitare”

Caldo e pressione bassa, estate a rischio anche per gli ipertesi: “Occhio a sintomi, farmaci e orari di esposizione”.

Con l’arrivo del grande caldo, aumenta il rischio di pressione bassa, una condizione spesso sottovalutata che può colpire anche chi soffre di ipertensione. Le alte temperature, infatti, provocano una dilatazione dei vasi sanguigni che può abbassare rapidamente la pressione, con effetti come giramenti di testa, sudorazione fredda, pallore e spossatezza. In alcuni casi si arriva addirittura allo svenimento.

“Nelle giornate più calde – spiega Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona – molte persone si rivolgono alla farmacia per controllare la pressione. Spesso si tratta di cali temporanei, risolvibili con integratori salini. Ma nei casi più critici, soprattutto per chi assume farmaci cronici, è fondamentale sentire il medico“.

Non solo gli ipotesi devono prestare attenzione: anche chi assume farmaci per abbassare la pressione può andare incontro a cali eccessivi. Alcuni farmaci – come betabloccanti, diuretici, Ace-inibitori e sartani – in estate possono agire con maggiore efficacia, amplificando l’effetto vasodilatatore già provocato dal caldo.

“È fondamentale – aggiunge Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona – rivedere, se necessario, il dosaggio e i tempi di assunzione dei farmaci. A volte, per esempio, prenderli la sera può aiutare a evitare crisi ipotensive durante il giorno”.

Consigli dei farmacisti di Verona.

Idratarsi regolarmente. Seguire una dieta ricca di frutta e verdura. Evitare alcolici, sauna e bagno turco. Il caffè può aiutare nell’immediato, ma non è una soluzione a lungo termine.

I bollettini della Protezione Civile e i consigli dei farmacisti sono disponibili in tutte le farmacie aderenti per aiutare cittadini – in particolare anziani, ma anche mamme con bambini piccoli – ad affrontare al meglio l’afa estiva.

Infine, un consiglio pratico per tutti: non esporsi al sole nelle ore più calde e proteggere sempre la testa, soprattutto se si soffre di pressione bassa.