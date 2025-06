Verona, l’estate non lascia soli gli anziani

Verona attiva la rete di supporto per gli anziani: servizi e assistenza garantiti in estate.

Torna il progetto “Estate Anziani”, perché Verona non lascia soli i più fragili: ci saranno infatti servizi attivi e assistenza garantita per loro. Il Comune ha riconfermato il suo impegno nel tutelare le persone più fragili nei mesi più caldi dell’anno, attraverso un articolato programma di iniziative sociali e sanitarie, pensato per contrastare solitudine, isolamento e discontinuità nei servizi.

Tra le misure principali: la consegna gratuita dei farmaci a domicilio con “Farmaco Pronto”, servizio realizzato in collaborazione con le farmacie del territorio, e la riattivazione di numeri verdi, telesoccorso e continuità assistenziale, a cui si affiancano anche i Centri Sociali Territoriali, gli Sportelli di Comunità e il Telefono Amico Mondo Verona.

Un supporto fondamentale arriva proprio dal servizio “Farmaco Pronto”, che garantisce la continuità terapeutica anche a chi, per difficoltà motorie o condizioni di salute, non può recarsi in farmacia.

A rimanere attivo per tutta l’estate sarà anche il Telefono Amico Mondo Verona, servizio gratuito e anonimo disponibile al numero verde 800 280 233, ogni sera dalle 19 alle 22, e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Particolare attenzione è stata data anche alla comunicazione del progetto: gli studenti della Scuola di Formazione Professionale Canossiana di Verona, corso in Tecnico Grafico, hanno realizzato il dépliant informativo in 5.000 copie.

Il dépliant con tutte le informazioni utili per affrontare in sicurezza l’estate è disponibile presso le farmacie, gli sportelli comunali e sul sito ufficiale del Comune di Verona.