Fine settimana difficile per la polizia locale di Verona: raffica di ubriachi alla guida, un 33enne passa col rosso e tenta la fuga.

Fine settimana impegnativo per la polizia locale di Verona: arrestato un 33enne passato con il rosso che ha aggredito un agente in stradone San Fermo. Denunciate 2 persone coinvolte in sinistri stradali per guida in stato di ebbrezza. Rimossi 6 veicoli in divieto di sosta, sequestrate 2 auto prive di assicurazione e una bicicletta elettrica perché il conducente guidava ubriaco. In via Mazzini, sanzionato un falso violinista.

Nel pomeriggio di domenica, poco dopo le 13, una pattuglia ha notato un conducente passare con il semaforo rosso in volto Adigetto. Il 33enne pluripregiudicato non si è poi fermato all’alt e nel momento in cui è stato fermato, dopo un breve inseguimento in stradone San Fermo, ha reagito con violenza aggredendo un agente causandogli lesioni guaribili in 10 giorni. E’ stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale finalizzata alla resistenza, rifiuto di fornire le generalità e per lesioni dolose. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto l’obbligo di firma tre volte a settimana.

Sette gli incidenti tra sabato e domenica.

Sono stati 7 i sinistri fra sabato e domenica. Due le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sabato sera, in Lungadige Attiraglio, all’incrocio con via Preare, scontro tra una Volkswagen Golf e una Mercedes, il cui conducente è risultato positivo all’etilometro ed è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. La patente gli è stata ritirata con sospensione di almeno un anno e successivo obbligo dell’alcolock, che permette l’accensione del motore solo se il conducente non ha bevuto.

In precedenza, in via Zampieri, una Lancia Y è uscita di strada danneggiando un manufatto della rete del gas metano. In via Mondadori scontro fra una Opel Corsa e un motociclo Piaggio Beverly. Per il motociclista, trasportato al Polo Confortini, sono stati richiesti gli accertamenti psicofisici. Domenica in via Trezza fuoriuscita autonoma di una Opel che dopo lo scontro con un veicolo in sosta si è ribaltata, danneggiando anche sei paletti parapedoni. L’automobilista è risultato positivo all’etilometro con un tasso tre volte il limite. Sarà denunciato e avrà una sospensione della patente di almeno un anno e successivo obbligo dell’alcolock.

Tra corso Porta Nuova e Circonvallazione Oriani tra una Bmw e una Toyota, con un ferito lieve. In via Calvi, all’incrocio con via Volturno, il conducente di una Honda con revisione scaduta si è scontrato con il guidatore di una Volkswagen Golf. In serata, scontro per mancata precedenza immortalato dalle telecamere di videosorveglianza in viale Colombo, all’incrocio con via Maldonado, tra una Volkswagen Golf e una Ford Ecosport, il cui conducente è rimasto ferito.

Sono 36 gli incidenti rilevati da inizio anno, di cui 21 con feriti, nessuno in gravi condizioni, di cui 4 con pedoni, 4 con ciclisti e 1 con monopattino.

Controlli in zona stadio per la partita.

Gli agenti della Polizia locale hanno, inoltre, effettuato su richiesta dei residenti controlli sui divieti di sosta in zona Stadio, durante l’incontro Hellas Verona-Lazio, dove hanno gestito anche la viabilità e fornito assistenza ai mezzi di Fondazione Milano-Cortina, impegnati nei lavori di allestimento dell’area di piazza Bra, a 40 giorni dalla cerimonia inaugurale.

Sono stati rimossi due mezzi ed emesse 51 sanzioni tra via Sogare, via Pirandello, lungo la bretella della tangenziale e via Cristofoli. Sono state sequestrate due auto scoperte di assicurazione RCauto in via Ponte Pietra e piazzale Guardini, e una bici elettrica su disposizione della Prefettura, il cui conducente era stato sorpreso dalla polizia locale a guidare in stato d’ebbrezza. Il veicolo verrà adesso confiscato.

A seguito di esposti da parte dei residenti, sono stati sanzionati due autocarri in strada delle Trincee, dove è stato segnalato anche degrado per l’abbandono rifiuti da parte degli autisti. Effettuati 32 divieti di sosta in zona centro storico e zona borgo Venezia per richieste di cittadini alla centrale operativa, con 4 rimozioni. La polizia amministrativa ha sottoposto a controlli due esercizi pubblici, risultati in regola con le prescrizioni indicate nella licenza di agibilità.

In merito ai controlli antidegrado, sono state contestate 8 violazioni al regolamento di polizia urbana per bivacchi e degrado. Sanzionato in via Mazzini, falso violinista, per l’uso di amplificatori in via Mazzini, come artista di strada, in postazione non autorizzata e con un volume particolarmente elevato. Controlli nel sottopasso di Porta Vescovo, dove erano segnalate alcune persone che stavano consumando stupefacenti. Complessivamente sono state identificate 31 persone e controllati 172 veicoli.