Lutto a San Bonifacio, morto l’ex sindaco Antonio Casu

San Bonifacio in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Antonio Casu. E’ la stessa amministrazione comunale a ricordarne la figura sui profili social del Comune.
“L’amministrazione comunale di San Bonifacio – si legge – esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Antonio Casu, già sindaco della nostra città. Figura che ha dedicato impegno alla comunità, lascia un segno importante nella storia amministrativa di San Bonifacio”.