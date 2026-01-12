Un 28enne trovato dai carabinieri di Oppeano con addosso dosi di cocaina e hashish: arrestato per spaccio di sostante stupefacenti.

L’11 gennaio scorso, nelle prime ore della mattinata, i carabinieri di Oppeano hanno arrestato un 28enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un servizio perlustrativo del territorio, i militari notavano la presenza del 28enne a bordo della propria bicicletta transitare nel centro abitato con fare sospetto; immediatamente, i militari fermavano il giovane per sottoporlo a un accurato controllo e, a seguito di perquisizione personale, occultati tra i propri indumenti, rinvenivano due dosi di cocaina di 1,05 grammi, una dose di hashish del peso complessivo di 11,91 grammi e un telefono cellulare, il tutto sottoposto a sequestro.

Pertanto, effettuati gli approfondimenti del caso, l’uomo veniva arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, informata la Procura della Repubblica di Verona, veniva trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Legnago in attesa del rito direttissimo.

Nella mattinata odierna, il 28enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto, disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, a seguito dei richiesti i termini a difesa, rinviato l’udienza a marzo 2026.