Auto in fiamme sull’autostrada A22, tra Avio e Affi: l’incendio ha distrutto una Porsche condotta da un uomo di 81 anni.

Paura sull’autostrada A22 per un’auto che ha improvvisamente preso fuoco: i vigili del fuoco volontari di Avio sono intervenuti in territorio veneto, nel Comune di Brentino Belluno, tra Avio e Affi, a seguito di un incendio che ha coinvolto un’auto lungo la A 22, direzione sud, al km 192.

All’arrivo dei vigili del fuoco volontari, allertati alle 12.15, il mezzo, una Porsche condotta da un uomo anziano di 81 anni, si presentava completamente avvolto dalle fiamme con l’incendio che si era propagato alla rampa situata oltre il guard rail, interessando un’area di circa 150 metri quadrati. Sul posto, accanto ai pompieri del corpo di Avio, anche la prima partenza del distaccamento di Bardolino, oltre al personale sanitario della Stella d’oro bassa Vallagarina, gli ausiliari della viabilità dell’A22 e un carroattrezzi. Non si registrano feriti. Inevitabili i disagi alla circolazione.