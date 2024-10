Oscar Green: premiati gli innovatori della campagna veneta, due sono veronesi.

All’evento di Rovigo Oscar Green 2024 sono stati premiati i nove innovatori della campagna veneta, due sono veronesi. Tra i giovani vincitori del concorso regionale, i due veronesi si sono distinti con i loro progetti innovativi, confermando il dinamismo della provincia nel campo dell’agricoltura sostenibile e digitale.

I vincitori veronesi.

Daniele Nordera di San Martino Buon Albergo ha conquistato il premio nella categoria “Impresa digitale e sostenibile” con il suo progetto “Alta tecnologia in stalla”. Grazie all’uso di collari digitali applicati ai bovini, Daniele riesce a monitorare costantemente la salute degli animali e a ottimizzare la gestione dell’azienda agricola, riducendo sprechi e migliorando la sostenibilità energetica grazie all’impianto di biogas.

Sofia Fugolo di Pescantina ha invece ricevuto una menzione speciale come “Agri-influencer”. Con il suo progetto “La campagna a portata di click“, Sofia ha saputo utilizzare i social media per promuovere la vita agricola e i prodotti locali, creando eventi e contenuti online che avvicinano il pubblico alla campagna, trasmettendo valori di sostenibilità e genuinità.

L’Oscar Green rappresenta un’importante vetrina per l’agricoltura giovane e innovativa, dove creatività, tecnologia e rispetto per l’ambiente si uniscono per dare vita a nuove opportunità di sviluppo.