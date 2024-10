L’annuncio: al via tre nuove lauree specialistiche per infermieri.

Anche Verona accoglie con favore la decisione del Ministero della Salute di creare tre nuove lauree specialistiche per infermieri. L’annuncio è stato fatto dal ministro Orazio Schillaci durante il Consiglio della Federazione Nazionale degli Ordini della professione infermieristica (Fnopi). Le nuove specializzazioni riguarderanno le Cure Primarie e Sanità Pubblica, le Cure Pediatriche e Neonatali, e le Cure Intensive e dell’Emergenza.

L’assessore alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin, ha dichiarato che questa decisione è in linea con il piano regionale approvato ad agosto 2024, pensato per affrontare la carenza di personale sanitario. L’obiettivo è valorizzare la professione infermieristica, aumentando le competenze e offrendo migliori opportunità di carriera. Questo provvedimento sarà importante per mantenere i professionisti nel sistema sanitario pubblico, soprattutto in un momento in cui cresce la domanda di assistenza, dovuta all’invecchiamento della popolazione e alle patologie croniche sempre più diffuse.