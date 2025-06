Scatta l’orario estivo Atv: dal lago alla movida, tutte le novità per muoversi a Verona e provincia.

Scatta lunedì 9 giugno l’orario estivo dei bus urbani ed extraurbani Atv: tante le novità per muoversi a Verona e provincia. Il piano dei trasporti per i mesi più caldi ricalca in buona parte quello dello scorso anno, ma porta con sé alcune novità strategiche, pensate per rispondere alle esigenze di turisti, pendolari e residenti in città e provincia.

“Nonostante la carenza di autisti, confermiamo l’intera rete del 2024, con miglioramenti soprattutto sulle linee del Lago e dell’entroterra gardesano”, ha annunciato il presidente di Atv, Giuseppe Mazza. Fino al 28 giugno, Verona manterrà le frequenze “invernali” nei giorni feriali, per poi passare dal 30 giugno alla struttura estiva classica con orari uniformi da lunedì a sabato.

Torna la linea 85 per la movida e debutta la linea 53.

Tra le novità urbane più attese spicca il ritorno della linea serale 85, rivolta ai frequentatori dei locali delle Torricelle. Attiva fino oltre le due di notte con corse ogni 40 minuti, collegherà Porta Vescovo, Borgo Trento e le colline.

Riorganizzata anche la linea 52 Stallavena-Vigasio, che viene divisa in due tratte: la nuova linea 53 collegherà Vigasio a Verona con capolinea in via Pallone, mentre la 52 servirà il tratto Porta Nuova-Stallavena. La modifica punta a garantire maggiore puntualità, soprattutto nella zona sud della città.

Cambiamenti anche a causa della chiusura di via Marsala per lavori: le linee 70, 73, 85 e 95 subiranno deviazioni e variazioni di capolinea.

Lago di Garda: più bus per turisti e pellegrini.

Confermata anche per il 2025 l’intera rete estiva extraurbana dedicata al Lago di Garda, con corse ogni 30 minuti tra Verona e il Benaco e lungo la sponda orientale del lago. Diverse le novità pensate per rafforzare i collegamenti con le mete più frequentate.

Fra queste, la navetta 477 Brentino–Spiazzi, attiva tutti i giorni, collega la Valdadige con il Santuario della Madonna della Corona. L’anno scorso era in fase sperimentale solo nei weekend, ma il gradimento ha convinto ATtv a renderla stabile.

Nuovi servizi anche per l’entroterra gardesano: da lunedì 9 giugno debutta la versione estiva della linea 471 Caprino-Affi-Bussolengo, con coincidenze per Verona. In parallelo nasce il percorso Lazise-Calmasino-Cavaion-Affi-Costermano sulla linea 479, pensato per agevolare l’accesso ai centri commerciali e alle zone turistiche.

Altri aggiornamenti riguardano la linea 185, che ora ferma anche al Parco Natura Viva, e la 476, che non passerà più da Bardolino e Cisano, garantendo tempi di percorrenza più rapidi verso il Monte Baldo.

Ancora in viaggio post-Arena e Venezia express.

Riconfermata anche la “storica” linea Lago di Garda–Venezia, attiva il martedì e giovedì, e il servizio speciale post-Opera per riportare gli spettatori dell’Arena nelle località lacustri da Peschiera a Malcesine, in collaborazione con Federalberghi Garda Veneto.

Bonus trasporti fino a 200 euro.

Fino al 31 agosto è attivo il bonus regionale trasporti: fino a 200 euro di sconto per l’acquisto di abbonamenti annuali, sia urbani che extraurbani con destinazione Verona. Il bonus è riservato a residenti in Veneto maggiorenni, titolari di patente e intestatari di veicoli. Le domande vanno presentate entro il 31 agosto 2025 sul sito della Regione Veneto, fino a esaurimento fondi.

Orari e info sempre a portata di mano.

Tutti i nuovi orari estivi sono già disponibili sul sito ufficiale www.atv.verona.it, mentre l’app Ticket Bus Verona consente di consultare itinerari, aggiornamenti e acquistare biglietti direttamente da smartphone.