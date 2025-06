Vincita al 10eLotto a San Martino Buon Albergo: centrato un “6 Doppio Oro”.

Colpo fortunato a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, dove un giocatore del 10eLotto ha centrato un “6 Doppio Oro”: la vincita, 20mila euro. La fortuna è passata in un punto vendita di via Sant’Antonio, come riporta Agipronews.

Il concorso ha distribuito premi per 24 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a 1,7 miliardi di euro.