Ulss 9 Scaligera: bando per 10 incarichi a tempo determinato per medici estivi.

Per affrontare al meglio l’afflusso turistico estivo, l’Ulss 9 Scaligera ha attivato un bando per 10 incarichi a tempo determinato per medici di medicina generale nelle principali località del Lago di Garda e della Lessinia. L’obiettivo è garantire un servizio sanitario efficiente e continuo sia ai visitatori sia ai residenti, nelle aree a più alto flusso turistico.

Gli incarichi rientrano nel piano estivo di potenziamento dell’assistenza territoriale, messo a punto dall’Azienda sanitaria in collaborazione con enti e istituzioni locali. A causa delle necessità organizzative e per favorire la partecipazione di un maggior numero di candidati, il bando per la selezione è stato prorogato fino al 12 giugno. Le modalità di candidatura sono consultabili sul sito ufficiale dell’Ulss 9, nella sezione concorsi.

Le aree interessate e gli ambulatori attivi.

Il servizio sarà operativo in due zone principali.

Distretto 1 – Lessinia Centrale.

Gli ambulatori di Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Roverè Veronese ed Erbezzo saranno coperti per un totale di 55 ore settimanali, distribuite su sei giorni.

Distretto 4 – Lago di Garda e Monte Baldo.

Attivi sette giorni su sette gli ambulatori di Torri del Benaco, Castelletto di Brenzone, Malcesine, Lazise, Garda, Bardolino, San Zeno di Montagna, Spiazzi e Ferrara di Monte Baldo, con una copertura complessiva di 178 ore e 30 minuti settimanali.