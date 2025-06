Addio a Ennio Biasi, memoria storica del Carnevale di Verona

Lutto nel Carnevale veronese: Morto a 96 anni Ennio Biasi, memoria storica del Bacanal del Gnoco.

Verona ha detto addio a Ennio Biasi: è morto all’età di 96 anni ed era noto a tutti nel quartiere di San Zeno come “el postin”. Il suo nome resta legato a uno dei simboli più amati della tradizione cittadina: il Papà del Gnoco, figura carnevalesca di cui fu interprete nel 1960.

La sua lunga esistenza si è intrecciata con la storia del Bacanal del Gnoco, tra rioni in festa, maschere, cortei e versi in dialetto. Uomo di quartiere e di tradizioni, Biasi è stato un pilastro del Senato del Papà del Gnoco, contribuendo per decenni alla vita del Carnevale.

Negli ultimi anni si era dedicato anche alla poesia, coltivando una vena artistica che lo legava ancora di più alle sue radici. Il commiato si è tenuto ieri giovedì 5 giugno, nella Basilica di San Zeno, dove il quartiere e il comitato del Carnevale hanno reso omaggio a uno dei suoi protagonisti più longevi e rappresentativi.

Il post del Papà del Gnoco sui social:

“Domenica con grande tristezza ci ha lasciato Ennio Biasi, noto come il postin Papà del Gnoco nel 1960. Ora, insieme al suo amico Ginetto, “ i ghe ne fà un carneval” continuerà a vivere nei ricordi di tutti noi. Ennio aveva la straordinaria capacità di commuovere con la sua recitazione della poesia “L’adese”, un vero simbolo dei valori di unione e appartenenza al quartiere di San Zeno. La sua passione e il suo spirito vivranno per sempre nei nostri cuori. Evviva Ennio Biasi! Riposa in pace”.