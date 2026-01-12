Olimpiadi 2026: gli studenti veronesi raccontano i Giochi a fumetti

Fumetti e manga per i Giochi di Milano Cortina: giovani studenti di Verona saranno premiati in Bra.

La torcia olimpica di Milano Cortina illumina i fumettisti: ecco i giovani studenti delle scuole veronesi che verranno premiati in Bra. Le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 entrano nei plessi attraverso il linguaggio dell’arte sequenziale. Il concorso “Snow & Ice Comics Gen26”, promosso dal Comune di Verona, ha trasformato gli studenti della provincia in autori di fumetti, manga e graphic novel, chiamandoli a raccontare i valori dello sport invernale, dell’inclusione e della sostenibilità.

Sono state 182 le opere presentate e vagliate da una giuria d’eccezione, che ha visto la partecipazione delle campionesse paralimpiche Michela Brunelli e Francesca Porcellato, affiancate dalle ideatrici del progetto, Maria Monica Avanzi e Jennifer Karch, e dal coordinatore Luca Braga.

Il podio e le eccellenze.

Il primo premio è stato conquistato da Ilaria Zanon, dell’istituto “Da Vinci” di Cerea, con l’opera ”Cambia prospettiva!”. Al secondo posto si è classificato il gruppo dell’IIS “Silva-Ricci” di Legnago (Cardin, Mazzali, Fraccaroli e Contreras Ymenez) con “Lo sport che unisce”, seguiti al terzo posto da Elisa D’Aurizio del Liceo “Aleardi” di Verona con “Milano Cortina: una sfida tra ermellini”.

A completare la “top 5” figurano Giorgia Meneghelli (ITS “Cangrande”) e Pietro Martali (Liceo “Mondin”), premiati rispettivamente per le opere “Cuore alla seconda” e “Un’innevata palestra di vita”.

Appuntamenti e celebrazioni.

Per i cinque finalisti il riconoscimento più prestigioso arriverà il 18 gennaio: saliranno sul palco della City Celebration in Piazza Bra per ricevere il premio proprio in concomitanza con lo storico passaggio della Fiamma Olimpica.

I cittadini potranno ammirare una selezione degli elaborati dal 13 al 15 marzo in Fiera, all’interno della cornice della Sport Expo Week. Dal 17 gennaio al 10 febbraio negli spazi di Casa Verona.