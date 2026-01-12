Sona, il maestro delle panare riceve una lettera da Papa Leone

Genesini colpisce ancora: Papa Leone risponde con una lettera e ringrazia l’artigiano veronese per la panara.

Lettera dal Vaticano per il maestro del legno di Sona: il ringraziamento di Papa Leone all’artigiano veronese per la panara. Un legame sottile ma profondo unisce la Santa Sede alla frazione di Canova di Sona, dove l’abilità manuale incontra la devozione. Giovanni Genesini, maestro nell’arte dell’intaglio, ha aggiunto un nuovo, prestigioso capitolo alla sua collezione di riconoscimenti vaticani. Il Pontefice ha infatti risposto personalmente all’artigiano veronese con una missiva ufficiale, esprimendo apprezzamento per la sua ultima opera: una “panara” lignea dedicata proprio alla figura di Papa Leone.

La lettera, giunta come un sigillo di qualità umana e artistica, ha suscitato profondo orgoglio in Genesini, noto per la sua capacità di trasformare semplici taglieri in manufatti celebrativi. Quello che per molti è un comune utensile da cucina, nelle mani del maestro di Sona diventa una tela tridimensionale capace di immortalare la storia e i suoi protagonisti.

Non è la prima volta che il lavoro dell’intagliatore veronese varca le mura leonine. Già nel 2018, la sua maestria era stata notata oltretevere, ricevendo da Papa Francesco un ringraziamento formale accompagnato da un rosario e una fotografia autografata.

La missiva.

Nella lettera, inviata a nome del Sommo Pontefice, la Segreteria di Stato conferma la regolare ricezione dell’opera inviata dall’artigiano — un tagliere finemente lavorato che ritrae Papa Leone — esprimendo “viva riconoscenza per il premuroso pensiero“. La missiva, indirizzata a Genesini e alla sua famiglia, non si limita a un semplice ringraziamento formale, ma comunica la partecipazione della Benedizione Apostolica, definita come “pegno di abbondanti grazie celesti“. Questo scambio epistolare, è stato timbrato dalle Poste Vaticane il 22 dicembre 2025.