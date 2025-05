Sogno Olimpico: Verona e Sondrio formano “Il Sesto Cerchio” 

Verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Verona e Sondrio creano “Il Sesto Cerchio” di eventi.

Verona e Sondrio sono pronte per il percorso culturale che accompagnerà l’attesa per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: è Il Sesto Cerchio. Si tratta del progetto artistico e formativo che per due anni animerà i due territori simbolici per i prossimi Giochi: la prima (Verona) sede delle cerimonie finali, la seconda (Sondrio) cuore delle gare valtellinesi.

La giunta comunale di Verona ha approvato l’accordo di partenariato che coinvolge il Comune di Verona, la Provincia e il Comune di Sondrio insieme a una rete di associazioni culturali e sociali. Obiettivo: raccontare i valori olimpici attraverso la cultura, lo spettacolo e l’educazione.

LEGGI ANCHE. Fieragricola cambia data per le Olimpiadi, nel 2026 sarà a febbraio.

Due anni di eventi tra arte, sport e partecipazione.

La programmazione si snoda tra il 2025 e il 2026, e prevede spettacoli teatrali e musicali, laboratori educativi per scuole e famiglie, azioni urbane partecipate, incontri con grandi atleti e momenti di riflessione sui temi dello sport e della società.

Cuore del progetto sarà la nuova opera musicale Just Play It, scritta dal maestro veronese Andrea Battistoni, su libretto di Giovanna Scardoni e regia di Stefano Scherini, che debutterà nel 2026 come evento simbolico dell’intero programma.

A dare concretezza al progetto saranno l’Associazione Zebra Impresa Sociale ETS, Musica Viva Onlus, la Destination Verona Garda Foundation, il Children’s Museum Verona – Gruppo Pleiadi, con il sostegno di Fondazione Cariverona e dei due enti locali, per un finanziamento complessivo di 500 mila euro.

LEGGI ANCHE. Olimpiadi invernali a Verona, dove comprare i biglietti e quanto costano.

I principali eventi in calendario.

Estate 2025.

Avvio del progetto Educational Il Sesto Cerchio , con laboratori per scuole e famiglie.

, con laboratori per scuole e famiglie. Lancio del concorso per studenti The Next Champion.

Autunno 2025.

Go Wild for Life : inaugurazione artistica in piazza con performance collettiva.

: inaugurazione con performance collettiva. Antartide : mostra-installazione sonora con oggetti sportivi e le loro storie.

: mostra-installazione sonora con e le loro storie. Sporty Telling : ciclo di tavole rotonde tra sport e letteratura.

: ciclo di tra sport e letteratura. Sci Clubbing : performance nei quartieri, con la cittadinanza protagonista .

: performance nei quartieri, con la . Randagio , spettacolo teatrale tratto dal libro di Fulvio Valbusa .

, spettacolo teatrale tratto dal libro di . Proseguimento del progetto Educational e due azioni urbane multidisciplinari a novembre e dicembre.

Inverno 2026.

Gran Paradiso : flash mob collettivo durante il passaggio della Fiamma Olimpica.

: flash mob collettivo durante il Olimpica. Igloo , spettacolo con campionesse olimpiche , ospite Marco D’Agostin.

, spettacolo con , ospite Marco D’Agostin. Chiusura di The Next Champion con la proiezione del corto vincitore , in collaborazione con il Festival “Alice nella città”.

, in collaborazione con il Festival “Alice nella città”. Paralimpiadi: giornate dedicate allo sport paralimpico , con eventi e incontri.

, con eventi e incontri. Debutto di Just Play It, l’opera teatrale musicale originale.

Primavera/Estate 2026.

Le Signore delle Nevi , rassegna multidisciplinare al femminile .

, rassegna multidisciplinare al . Video documentario a cura di Matteo Maffesanti .

a cura di . Poster artistici nelle città, in collaborazione con l’ Accademia di Belle Arti .

nelle città, in collaborazione con l’ . Ultimi appuntamenti Educational per scuole e famiglie.

LEGGI ANCHE. Fondazione Cariverona investe 900mila euro per le Olimpiadi 2026: i progetti.