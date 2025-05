Maxi-Investimento privato per Castelnuovo: strade e luci nuove

A Castelnuovo del Garda, investimento privato per il bene pubblico: strade e luci riqualificate.

Il Comune di Castelnuovo del Garda ha stretto un’intesa con l’azienda Rottami Metalli Italia srl (RMI) che porterà benefici concreti alla comunità locale: un investimento per asfaltare le strade e inserire nuove luci pubbliche, a spese dell’azienda.

In cambio della concessione di una deroga al limite di altezza per la costruzione di un nuovo capannone industriale, Rmi si impegna a rimettere a nuovo un tratto di via Galilei e via Pitagora, con rifacimento del manto stradale e riqualificazione dell’illuminazione pubblica, per un investimento complessivo di 169.226,08 euro (Iva inclusa).

La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto durante l’ultima seduta, dopo che il Consiglio comunale aveva già approvato la deroga urbanistica necessaria. “Un esempio concreto di collaborazione pubblico-privato”, commenta il sindaco Davide Sandrini.

Il nuovo edificio si inserisce in un progetto più ampio di riorganizzazione degli spazi industriali dell’impianto, con una particolare attenzione alla sostenibilità: l’intervento prevede la riduzione di polveri e rumori, con un impatto ambientale più contenuto rispetto al passato.